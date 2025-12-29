Семин отреагировал на назначение Евсеева главным тренером «Динамо Мх»

Юрий Семин высказался о назначении Вадима Евсеева главным тренером «Динамо Мх». 49-летний специалист возглавил клуб РПЛ сегодня.

«Его хорошо знают руководители клуба, он с ними работал. Они знают его лучшие и худшие качества.

Он достаточно опытен, неоднократно спасал команды от вылета, знает напряжение, которое есть внизу турнирной таблицы. Поэтому это хороший вариант, пожелаю ему удачи!

Думаю, что махачкалинское «Динамо» с Евсеевым не вылетит. Там, где Евсеев, не вылетают», – сказал Семин.