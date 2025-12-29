В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал невызов зенитовца Дугласа Сантоса, когда была такая возможность.

– По Дугласу. Похоже, будто он сделал паспорт ради лимита, а желания играть за сборную России у него и не имелось.

– Георгич с ним общался. Я со своей стороны не замечал, чтобы у него не было желания. Но там был достаточно короткий период, а потом он стал иностранцем.