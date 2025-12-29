В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал невызов зенитовца Дугласа Сантоса, когда была такая возможность.
– По Дугласу. Похоже, будто он сделал паспорт ради лимита, а желания играть за сборную России у него и не имелось.
– Георгич с ним общался. Я со своей стороны не замечал, чтобы у него не было желания. Но там был достаточно короткий период, а потом он стал иностранцем.
- Дуглас получил российский паспорт в 2024 году.
- В 2025 году игрока вызвали в сборную Бразилии, и теперь выступать за Россию он не может.
- Бразильские болельщики были в восторге от игры Дугласа Сантоса.
Источник: «Чемпионат»