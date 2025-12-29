Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков вскоре возглавит СШОР «Зенит».

Назначение прокомментировал петербургский журналист Кирилл Легков.

«Евгений Шейнин покинул пост директора СШОР «Зенит», который он занимал почти сорок лет. Школа, в принципе, работала неплохо, но могла лучше.

Шейнина, которому 73, называют Серым кардиналом футбольного Петербурга. И даже Антибиотиком – по аналогии с героем известного романа и фильма. И Павла Садырина он снимал с должности главного тренера «Зенита» в конце 1980-х, подговорив игроков написать против него письмо, и и деньгам государственными крутил, как хотел, тратя их не только на воспитание юных футболистов, и начальником «Зенита» работал, и другом чуть ли не всех его звезд был, спасал их (и не только их) из самых разных чрезвычайных ситуаций. Так говорят. Легендарная личность, овеянная скандальными слухами и душераздирающими историями.

Но – пора «на пенсию». Призвали в Федерацию футбола СПб, где он будет курировать «развитие всех СШОР города». Об этом сообщил ее глава Александр Бельский – он же вице-президент РФС, руководитель Законодательного собрания Петербурга.

Новым директором СШОР «Зенит», исторического соперника школы «Смена», ставшей Академией ФК «Зенит», наверное, будет Александр Кержаков – выпускник этой самой СШОР. Еще рассматривали на эту должность Алексея Игонина, экс игрока «Зенита», успевшего познать вкус карьеры чиновника (работа в Федерации футбола СПб, депутатом в парламенте Ленинградской области). Решение вот-вот примут», – написал Легков.