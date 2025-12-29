Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика

Сегодня, 18:57
8

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков вскоре возглавит СШОР «Зенит».

Назначение прокомментировал петербургский журналист Кирилл Легков.

«Евгений Шейнин покинул пост директора СШОР «Зенит», который он занимал почти сорок лет. Школа, в принципе, работала неплохо, но могла лучше.

Шейнина, которому 73, называют Серым кардиналом футбольного Петербурга. И даже Антибиотиком – по аналогии с героем известного романа и фильма. И Павла Садырина он снимал с должности главного тренера «Зенита» в конце 1980-х, подговорив игроков написать против него письмо, и и деньгам государственными крутил, как хотел, тратя их не только на воспитание юных футболистов, и начальником «Зенита» работал, и другом чуть ли не всех его звезд был, спасал их (и не только их) из самых разных чрезвычайных ситуаций. Так говорят. Легендарная личность, овеянная скандальными слухами и душераздирающими историями.

Но – пора «на пенсию». Призвали в Федерацию футбола СПб, где он будет курировать «развитие всех СШОР города». Об этом сообщил ее глава Александр Бельский – он же вице-президент РФС, руководитель Законодательного собрания Петербурга.

Новым директором СШОР «Зенит», исторического соперника школы «Смена», ставшей Академией ФК «Зенит», наверное, будет Александр Кержаков – выпускник этой самой СШОР. Еще рассматривали на эту должность Алексея Игонина, экс игрока «Зенита», успевшего познать вкус карьеры чиновника (работа в Федерации футбола СПб, депутатом в парламенте Ленинградской области). Решение вот-вот примут», – написал Легков.

  • Кержаков выступал за «Зенит» в 2001–2006, 2010–2015 годах и в сезоне-2016/17.
  • Последним местом его работы в качестве главного тренера был «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.
  • В последние недели Кержакова рассматривал «Урал», но там предпочли Василия Березуцкого.

Еще по теме:
Кержаков высказался о возможном назначении в «Зените» 1
Стало известно новое место работы Кержакова 4
Аршавин высказался о лишении гола за сборную 7
Источник: телеграм-канал Кирилла Легкова
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1767024145
ЗПРФ
Ответить
Ник Уволен1
1767026000
Заголовок текста провокационный.
Ответить
Desma
1767027090
Не, Санька на Антибиотика не тянет от слова совсем. Роль, сыгранная Львом Ивановичем Борисовым в "Бандитском Петербурге" исторически уникальна. P.S. Что-то часто в нашего Серёжу в последнее время стрелять начали. Так ведь они и попасть могут. Интересно, о каком Серёже идёт речь?
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
8
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
Все новости
Все новости
Сафонов предположил, какую команду возглавит Семак после «Зенита»
21:28
Мостовой рассказал, как едва не избил болельщиков «Спартака»
20:44
2
Сафонов одним прилагательным описал 2025 год для российского футбола
19:35
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
Газизов прокомментировал выбор Евсеева в «Динамо Мх»
18:15
Дюков высказался о возможных матчах России с США
17:49
2
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
ФотоМостовой сообщил, что подписал контракт со «Спартаком»
17:14
11
Главы двух клубов РПЛ получили ордена от Путина
17:03
2
РФС принял важное решение по «Балтике»
16:41
3
Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
16:16
5
В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса
16:01
5
МакГиди оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
15:50
2
Первый комментарий Евсеева после возвращения в РПЛ
15:43
5
Мостовой: «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить»
15:36
33
Отец Даку назвал клуб, в котором форвард будет играть во второй части сезона
15:25
2
ЦСКА близок к подписанию игрока «Фенербахче»
15:15
6
«Сколько ему, 20?» Оздоев назвал лучшего футболиста России за последнее десятилетие
15:09
Семин отреагировал на назначение Евсеева главным тренером «Динамо Мх»
14:56
3
Егоров назвал российского игрока, который сейчас стоил бы 100 миллионов
14:09
2
ЦСКА предложит 50 миллионов за нападающего
13:54
21
Кержаков высказался о возможном назначении в «Зените»
13:36
1
«Динамо» рассмотрит подписание бывших тренеров ЦСКА и «Зенита»
13:29
Стало известно новое место работы Кержакова
13:24
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» назначило нового главного тренера
13:14
6
30-летняя актриса рассказала о знакомстве и предложении от 23-летнего вингера ЦСКА
13:04
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 