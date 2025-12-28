Введите ваш ник на сайте
Аршавин высказался о лишении гола за сборную

Вчера, 14:26
7

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET высказался о решении ФИФА переписать один его гол за команду на Александра Кержакова.

  • Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.
  • После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.
  • Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

– Ты расстроился, что у тебя отобрали гол?

– Нет, я не расстроился.

– Почему не расстроился? Все же расстраиваются.

– Ну, потому что на меня это никак не влияет. Но я всe равно считаю, что гол забил я. И то, что УЕФА или ФИФА признал, – это их вопрос. Но я видел, что мяч пересeк линию, а потом Керж дотронулся до мяча. Ситуация забавная. В целом, думаю, придeтся вызывать и Кержа, и Дзюбу, а лучше вместе и в одной игре их поставить.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Кержаков Александр
Красногвардейчик
1766921392
Бедный Дзюба....вам смешно, а он уже неделю не спит...всё наяривает на камеру от горя(((
Ответить
Айболид
1766924114
"Все же расстраиваются."(с) Кто все то ? объедкин и тот счастлив "дальше некуда" . сидит вон оплёванный с ног до головы и прям сияет от счастья .
Ответить
Таврида
1766926151
В сех троих вызвать на ринг, пусть там разбираются. Возможно даже без мяча...
Ответить
