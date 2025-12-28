Аршавин высказался о лишении гола за сборную

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET высказался о решении ФИФА переписать один его гол за команду на Александра Кержакова.

Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.

После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

– Ты расстроился, что у тебя отобрали гол?

– Нет, я не расстроился.

– Почему не расстроился? Все же расстраиваются.

– Ну, потому что на меня это никак не влияет. Но я всe равно считаю, что гол забил я. И то, что УЕФА или ФИФА признал, – это их вопрос. Но я видел, что мяч пересeк линию, а потом Керж дотронулся до мяча. Ситуация забавная. В целом, думаю, придeтся вызывать и Кержа, и Дзюбу, а лучше вместе и в одной игре их поставить.