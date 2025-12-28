Отец Жерсона прокомментировал интерес к зенитовцу в Бразилии

Маркао, папа полузащитника «Зенита» Жерсона, высказался об интересе к игроку со стороны «Крузейро».
«Жерсон мечтает сыграть на чемпионате мира. Это его самое заветное желание.
Сейчас он связан контрактом с «Зенитом». Если кто-то хочет купить игрока, петербуржцы должен захотеть его продать», – сказал Маркао.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 15 матчей за «Зенит», забил 2 гола.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2030 года.
- Жерсон пришел в «Зенит» летом из «Фламенго».
Источник: Itatiaia Esporte