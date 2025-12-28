Отец Жерсона прокомментировал интерес к зенитовцу в Бразилии

Маркао, папа полузащитника «Зенита» Жерсона, высказался об интересе к игроку со стороны «Крузейро».

«Жерсон мечтает сыграть на чемпионате мира. Это его самое заветное желание.

Сейчас он связан контрактом с «Зенитом». Если кто-то хочет купить игрока, петербуржцы должен захотеть его продать», – сказал Маркао.