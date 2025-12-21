«Зенит» выдвинул клубу Серии А требования по трансферу Жерсона

«Зенит» в курсе, что бразильский «Крузейро» хочет купить полузащитника Жерсона. Россияне выдвинули требования по трансферу.
Петербуржцы отдадут Жерсона, если получат 15 миллионов евро и защитника Джонатана Жезуса.
«Крузейро» готов обсуждать включение в сделку Жезуса, но хотел бы ограничиться 12 миллионами.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 15 матчей за «Зенит», забил 2 гола.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2030 года.
- «Зенит» отстает на очко от 1-го места РПЛ.
Источник: Globo