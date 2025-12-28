Непомнящий определил, кого из нынешнего состава «Спартака» можно назвать легендой клуба

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал продление контракта спартаковца Романа Зобнина.
– Насколько правильное решение продлить контракт с Зобниным?
– Абсолютно правильное решение. Рома уже легенда клуба. Время летит, я помню его еще мальчишкой. Он настоящий спартаковец. Когда я с ним общался, было видно, что он абсолютно адекватный, умный, грамотный парень.
Заботится о будущем футбола, создал академию, которая мне очень нравится. Здорово, что остается какая‑то частица спартаковцев в народной команде.
- Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
- Он провел за красно-белых 320 официальных матчей во всех турнирах.
- В 2017-м полузащитник стал вместе с командой чемпионом России.
Источник: «Матч ТВ»