Назван лучший летний трансфер в РПЛ – это спартаковец

Бывший спартаковец Евгений Бушманов выделил лучший летний трансфер РПЛ. Это Жедсон Фернандеш.

– Лучший трансфер первой части сезона – Жедсон Фернандеш. Он лучше всех себя проявил. Понятно, что результат у «Спартака» неудовлетворительный, но футбольное мастерство у Жедсона на высоком уровне. Сразу было видно, что это классный игрок.

– Стоит ли обращать внимание на сумму его трансфера?

– Когда в наш чемпионат приезжают такие игроки, РПЛ становится интереснее. Жедсон – высококлассный футболист.