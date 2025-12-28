Назван лучший летний трансфер в РПЛ – это спартаковец

Бывший спартаковец Евгений Бушманов выделил лучший летний трансфер РПЛ. Это Жедсон Фернандеш.
– Лучший трансфер первой части сезона – Жедсон Фернандеш. Он лучше всех себя проявил. Понятно, что результат у «Спартака» неудовлетворительный, но футбольное мастерство у Жедсона на высоком уровне. Сразу было видно, что это классный игрок.
– Стоит ли обращать внимание на сумму его трансфера?
– Когда в наш чемпионат приезжают такие игроки, РПЛ становится интереснее. Жедсон – высококлассный футболист.
- В этом сезоне 26-летний Жедсон Фернандеш провел за «Спартак» 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
- В июле «Спартак» приобрел Фернандеша у «Бешикташа» за 20 миллионов евро.
- Контракт на 4 года.
Источник: «РБ Спорт»