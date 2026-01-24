Определены крайние в опоздании динамовца Скопинцева на сборы

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров считает, что в опоздании динамовца Дмитрия Скопинцева на сборы виноваты сотрудники клуба.

Игрок не явился на сбор вовремя из-за просроченного загранпаспорта.

Сбор «Динамо» в Дубае начался 12 января.

28-летний Скопинцев в этом сезоне провел за клуб 20 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

«Говорят, дали новую кликуху. Паспортист.

Вообще, странно, что на футболиста повесили ответственность за сроки действия паспорта и неприбытие на сбор. За этим делом всегда следят специально обученные сотрудники в админотделе. Футболистам в таких вопросах никогда не доверяли. Не все разбираются», – написал Бодров.