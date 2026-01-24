Введите ваш ник на сайте
Определены крайние в опоздании динамовца Скопинцева на сборы

24 января, 18:44

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров считает, что в опоздании динамовца Дмитрия Скопинцева на сборы виноваты сотрудники клуба.

  • Игрок не явился на сбор вовремя из-за просроченного загранпаспорта.
  • Сбор «Динамо» в Дубае начался 12 января.
  • 28-летний Скопинцев в этом сезоне провел за клуб 20 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

«Говорят, дали новую кликуху. Паспортист.

Вообще, странно, что на футболиста повесили ответственность за сроки действия паспорта и неприбытие на сбор. За этим делом всегда следят специально обученные сотрудники в админотделе. Футболистам в таких вопросах никогда не доверяли. Не все разбираются», – написал Бодров.

Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий
Семак оценил состояние прогулявшего сбор Вендела
19:48
1
Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался
19:31
1
Реакция Мостового на Сауся в «Спартаке»
18:49
1
Глава «Балтики» описал трансфер Сауся в «Спартак» одним прилагательным
18:16
1
Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»
18:05
7
Работавший с Саусем Радимов оценил трансфер игрока в «Спартак»
17:48
9
«Знаю, для чего совершаются такие трансферы, но не скажу»: Глушаков – о Саусе в «Спартаке»
17:33
7
Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»
17:20
7
Игрок «Зенита» вернулся на поле спустя год с лишним
17:03
6
Саусю припомнили провокационные слова в адрес «Спартака»
16:37
5
«Шурку» Ерохина обвинили в том, что он закрывает дорогу молодым зенитовцам
20:09
1
Карпин высказался о вызове Кержакова и Дзюбы в сборную
19:57
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло китайцам в серии пенальти
19:13
Талалаев объяснил, почему с ним сложно работать
18:59
2
В игре новичка «Спартака» обнаружен серьезный изъян
18:43
3
Работавший с Саусем Радимов оценил трансфер игрока в «Спартак»
17:48
9
«Знаю, для чего совершаются такие трансферы, но не скажу»: Глушаков – о Саусе в «Спартаке»
17:33
7
Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»
17:20
7
Талалаев охарактеризовал нового тренера «Спартака», за которым внимательно следил
17:13
2
Игрок «Зенита» вернулся на поле спустя год с лишним
17:03
6
Саусь: «Мой отец – болельщик «Спартака»
16:57
9
Талалаев обратился к ушедшему в «Спартак» Саусю
16:47
2
Саусю припомнили провокационные слова в адрес «Спартака»
16:37
5
Видео«Спартак» обсмеял другие клубы РПЛ в презентации Сауся
16:23
12
Видео«Балтика» трогательно проводила Сауся в «Спартак»
16:09
2
ВидеоПервое обращение Сауся к болельщикам «Спартака»
15:57
5
Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на Сауся в «Спартаке»
15:41
12
Лещука уличили в подлости и мерзости
15:31
Серхио Рамоса попросили купить «Крылья Советов» вместо «Севильи»
15:21
2
Работал грузчиком и ночевал на клавиатуре: защитник «Акрона» рассказал о непростой судьбе
14:51
2
Фото«Спартак» объявил о первом зимнем трансфере
14:36
7
Стало известно, почему сорвался трансфер Райана в «Зенит»
14:34
13
Назван игрок «Зенита», который сейчас в «дикой форме»
14:33
4
Макаров перешел из «Динамо» в турецкий клуб
14:25
2
Талалаев назвал сумму штрафа в «Балтике» за лишний вес у игроков
14:16
Джон Джон подписал контракт с «Зенитом»
13:58
38
Тихонов высказался о помощи нейросетей тренерам – «Сочи» выиграл матч после их использования
13:45
Талалаев – о «Балтике»: «Мы не «Зенит», не можем взять в штаб 20 человек»
13:22
2
