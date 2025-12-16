Самые дорогие футболисты РПЛ

Transfermarkt изменил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате России.
После декабрьского обновления рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ выглядит так:
- Алексей Батраков («Локомотив») – 25 млн евро;
- Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 млн евро;
- Луис Энрике («Зенит») – 24 млн евро;
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – 20 млн евро;
- Жерсон («Зенит») – 18 млн евро;
- Жедсон Фернандеш («Спартак») – 18 млн евро;
- Педро («Зенит») – 15 млн евро;
- Вендел («Зенит») – 15 млн евро;
- Константин Тюкавин («Динамо») – 15 млн евро;
- Максим Глушенков («Зенит») – 14 млн евро;
- Манфред Угальде («Спартак») – 14 млн евро;
- Эсекьель Барко («Спартак») – 14 млн евро.
Источник: Transfermarkt