Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самые дорогие футболисты РПЛ

16 декабря, 17:25
8

Transfermarkt изменил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате России.

После декабрьского обновления рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ выглядит так:

  1. Алексей Батраков («Локомотив») – 25 млн евро;
  2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 млн евро;
  3. Луис Энрике («Зенит») – 24 млн евро;
  4. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 20 млн евро;
  5. Жерсон («Зенит») – 18 млн евро;
  6. Жедсон Фернандеш («Спартак») – 18 млн евро;
  7. Педро («Зенит») – 15 млн евро;
  8. Вендел («Зенит») – 15 млн евро;
  9. Константин Тюкавин («Динамо») – 15 млн евро;
  10. Максим Глушенков («Зенит») – 14 млн евро;
  11. Манфред Угальде («Спартак») – 14 млн евро;
  12. Эсекьель Барко («Спартак») – 14 млн евро.

Еще по теме:
Топ-3 самых стабильных российских вратарей в 2025 году по версии Кафанова
Новые данные о состоянии Алдонина, борющегося с раком 1
Канчельскис сказал, что объединяет РПЛ и АПЛ 1
Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Рейтинг Динамо Спартак Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив Глушенков Максим Жерсон Фернандеш Жедсон Вендел Сперцян Эдуард Тюкавин Константин Барко Эсекьель Энрике Луис Угальде Манфред Кисляк Матвей Батраков Алексей Педро
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1765896110
Стоимость российских игроков явно завышена.
Ответить
рылы
1765898491
в теории-то все понимают, что самый дорогой - педро. это знаете: как у нас мантуан, который вечно стоит 3 ляма. над этим уже даже в кафешке перестали угорать, потому что надоело. игрок стоит минимум двадцатку, но трансфермаркт упорно продолжает настаивать, что 3 ляма. санкции, короче) ну или как ещё это объяснить.
Ответить
ySS
1765908625
На мой взгляд более-менее справедливо, не на счет цен, а на счет полезности. Может Кордобы не хватает и Педро пока не оправдывает авансы
Ответить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
4
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 