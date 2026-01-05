Стало известно, когда новый тренер «Спартака» прилетит в Москву

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо еще не прибыл в Россию.
Он будет в Москве только на следующей неделе, когда футболисты столичной команды выйдут из зимнего отпуска.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- Накануне испанец покинул «Пафос». С новым клубом подписан контракт до лета 2028 года.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: Metaratings