Глушаков предупредил нового главного тренера «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о вероятном назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера московской команды.

«Мне сложно оценивать возможное назначение Хуана Карседо в «Спартак», поскольку за «Пафосом» я не следил.

Российская Премьер-лига – это другой чемпионат, другая лига. Думаю, ему будет сложно в «Спартаке», как, впрочем, и любому тренеру», – заявил Глушаков.