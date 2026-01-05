Глушаков предупредил нового главного тренера «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о вероятном назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера московской команды.
«Мне сложно оценивать возможное назначение Хуана Карседо в «Спартак», поскольку за «Пафосом» я не следил.
Российская Премьер-лига – это другой чемпионат, другая лига. Думаю, ему будет сложно в «Спартаке», как, впрочем, и любому тренеру», – заявил Глушаков.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
- В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.
- Испанец заключит с новым клубом контракт до лета 2028-го.
