Глушаков – об обучении на тренера: «Я все в футболе видел, прошел весь путь, чему еще учиться?»

Бывший спартаковец Денис Глушаков заявил о планах стать тренером.
- Игровая карьера Глушакова на взрослом уровне продлилась с 2005 по 2025 годы.
- В 2013–2019 годах он играл за «Спартак», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России.
- Глушаков – воспитанник «Локомотива».
– Как развивается ваша тренерская карьера?
– У меня лицензия A. Следующая – PRO, но для этого нужно поработать во Второй лиге или помощником.
– В чем ваш тренерский потенциал? Чувствуете, что можете быть полезным?
– Конечно. Почему нет?
– В чем это проявляется?
– Во всем. Если ты провел в футболе всю жизнь, чему еще учиться? Я все в футболе видел, прекрасно понимаю, как работает эта система – и менеджмент, и тренировочный процесс, и управление футболистами и персоналом. Наши мэтры футбола говорили мне, что я могу быть тренером, так как прошел весь футбольный путь.
– Вы готовы начинать свою карьеру с низов?
– Почему нет? Можно подумать, но для меня самое важное – результат, а не деньги. Много у нас руководителей, которые хотят просто распилить деньги и не вкладываться в результат. В футболе нужно сначала что-то выиграть – и тогда придет заработок. А у нас хотят только заработать, живут нефутбольными мыслями.