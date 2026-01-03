Юран отреагировал на назначение Карседо в «Спартак»

Бывший спартаковец Сергей Юран оценил фигуру нового тренера клуба. Команду примет Хуан Карлос Карседо из «Пафоса».

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.

После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.

Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Спартак» наступает на те же грабли, назначая Карседо главным тренером. Во-первых, успехи испанца в чемпионате Кипра еще ни о чем не говорят. Во-вторых, иностранным специалистам сложно в России, потому что они не понимают специфику зимних тренировочных сборов.

Я уже приводил в пример слова немца Бернда Шустера, который, когда тренировал донецкий «Шахтер», заявил, что не знает, как готовить команду три месяца. Ну, а если мы выбираем иностранцев, тогда давайте играть без перерыва как в Европе», – сказал Юран.