У РФС закончились деньги на поддержку футбольных школ

Футбольные школы России вскоре могут перестать получать дотации от РФС.
«РФС может отменить статусы футбольных школ.
Ранее в зависимости от статуса школы, присвоенного РФС, она получала от РФС денежные средства.
В настоящее время денег на финансирование школ у РФС нет, и смысл наличия каких-либо статусов теряется», – написал источник.
- С 2019 года РФС руководит Александр Дюков.
- Также он возглавляет «Газпром нефть».
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова