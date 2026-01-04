Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У РФС закончились деньги на поддержку футбольных школ

4 января, 14:47
34

Футбольные школы России вскоре могут перестать получать дотации от РФС.

«РФС может отменить статусы футбольных школ.

Ранее в зависимости от статуса школы, присвоенного РФС, она получала от РФС денежные средства.

В настоящее время денег на финансирование школ у РФС нет, и смысл наличия каких-либо статусов теряется», – написал источник.

  • С 2019 года РФС руководит Александр Дюков.
  • Также он возглавляет «Газпром нефть».
  • Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.

Еще по теме:
Ловчев сказал, как изменился «Краснодар» после чемпионства
Агент Чернова ответил, где защитник начнет зимние сборы – в «Спартаке» или «Крыльях» 1
В Бразилии раскрыли итоговую стоимость трансфера Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» 2
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1767534602
Но при этом лимит надо ужесточать))) играть кто будет то??? Дети обеспеченных родителей… да и ладно что таланта нет, зато свой!!!
Ответить
balam
1767534652
все закрыть на хрен.останется тока быдлоэлита с нефтенасосом.а на подсосе зпрф с педикулезами
Ответить
Бумбраш
1767536913
Давно говорил,разгонять всех трутней с рэфээсой ентой Сидят гахпрёмовские прихлебыла в креслах,а кроме как пилить народное бабло ,увы, ничего не умеют
Ответить
ySS
1767537631
Позор
Ответить
subbotaspartak
1767539047
Наша ДЮСШ ни чего и не получала.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1767542642
Ну значит всё распилили.
Ответить
...уефан
1767543480
...и табличка на дверях приемной РФС - "Денег нет, уехал на объект"...
Ответить
andr45
1767547692
Своровать и прогулять денежки - это норма жизни для сотрудничков Газпрома) Так только в 2024 г. они вывели за границу более 150 млрд. рублей))
Ответить
Garrincha58
1767604368
С каждого футболиста РПЛ по 1 млн.р с футболиста ФНЛ по 500 тыс.р Пусть скинутся не обеднеют вот и деньги появятся на ДЮСШ. Это будет больше полумиллиарда на год хватит
Ответить
odessakmv
1767606159
правильно, пусть их все эти агенты, заставляющие угрозами непопадания в состав 10-летних пацанов с ними контракт подписывать, а потом требующие от клубов по 300 млн за подписание своего же воспитанника, мало-мальски умеющего по мячику с первого раза попадать, содержат;
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
1
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
00:04
10
Все новости
Все новости
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Фото«Балтика» подписала новый контракт с нападающим
Вчера, 17:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 