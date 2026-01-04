У РФС закончились деньги на поддержку футбольных школ

Футбольные школы России вскоре могут перестать получать дотации от РФС.

«РФС может отменить статусы футбольных школ.

Ранее в зависимости от статуса школы, присвоенного РФС, она получала от РФС денежные средства.

В настоящее время денег на финансирование школ у РФС нет, и смысл наличия каких-либо статусов теряется», – написал источник.