Экс-легионер «Зенита» и «Локомотива» – о зарплатах в РПЛ: «Покупал вещи и никогда их не использовал»

Бывший нападающий четырех клубов РПЛ Лука Джорджевич рассказал о заработках в России.
Он выступал за «Зенит», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Сочи».
– Сильно ли падала зарплата, когда вы переходили из «Зенита» в другой клуб?
– Бывали моменты, когда она значительно падала, и наоборот – когда сильно поднималась.
– В «Зените» были самые лучшие условия?
– Нет, самые лучшие условия были в «Локомотиве» и в «Абхе» [из Саудовской Аравии]. В этих клубах я получал самую большую зарплату.
– Рассказывали, как футболисты «Зенита» могли на премиальные позволить себе купить машину. Правда ли, что можно было позволить такую роскошь?
– Есть разные машины. [Смеeтся]. Но да, можно было купить!
– Молодые футболисты часто этим занимались?
– Не могу сказать, что очень много молодых игроков было и играло в «Зените». Но лично у меня по контракту в клубе была машина от клуба, так что мне на премиальные не приходилось покупать машину.
– Много случаев бывало, когда молодые футболисты тратили деньги налево и направо. Помнишь ли вы, как потратили свою первую зарплату?
– Никак не потратил. Получил зарплату и продолжал жить также, как и раньше. Не было такого, чтобы я ждал зарплату для того, чтобы купить что-то грандиозное. В начале карьеры такой зарплаты не было, чтобы я мог купить что-то очень дорогое.
– Тачки, дорогая одежда – это не про вас?
– Иногда бывало, что мог позволить себе такое. Но в 18 лет на первую зарплату я не покупал дорогие вещи.
– Какую самую дорогую покупку вы совершили, о которой жалеете на сегодняшний день?
– Что касается одежды, то бывало, что я покупал вещи и потом никогда их не надевал и не использовал. Приобретал вещи, которые не были нужны: купил – и забыл.
– Самая дорогая вещь в вашем гардеробе?
– Костюм. Не хочется говорить про его цену. [Смеeтся].
- 31-летний Джорджевич имеет статус свободного агента с лета 2025 года после ухода из узбекистанской «Согдианы».
- За клубы РПЛ черногорец провел 130 матчей, забил 25 голов, сделал 19 ассистов.