  Главная
  Новости
  Экс-легионер «Зенита» и «Локомотива» – о зарплатах в РПЛ: «Покупал вещи и никогда их не использовал»

Экс-легионер «Зенита» и «Локомотива» – о зарплатах в РПЛ: «Покупал вещи и никогда их не использовал»

6 января, 11:25
1

Бывший нападающий четырех клубов РПЛ Лука Джорджевич рассказал о заработках в России.

Он выступал за «Зенит», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Сочи».

– Сильно ли падала зарплата, когда вы переходили из «Зенита» в другой клуб?

– Бывали моменты, когда она значительно падала, и наоборот – когда сильно поднималась.

– В «Зените» были самые лучшие условия?

– Нет, самые лучшие условия были в «Локомотиве» и в «Абхе» [из Саудовской Аравии]. В этих клубах я получал самую большую зарплату.

– Рассказывали, как футболисты «Зенита» могли на премиальные позволить себе купить машину. Правда ли, что можно было позволить такую роскошь?

– Есть разные машины. [Смеeтся]. Но да, можно было купить!

– Молодые футболисты часто этим занимались?

– Не могу сказать, что очень много молодых игроков было и играло в «Зените». Но лично у меня по контракту в клубе была машина от клуба, так что мне на премиальные не приходилось покупать машину.

– Много случаев бывало, когда молодые футболисты тратили деньги налево и направо. Помнишь ли вы, как потратили свою первую зарплату?

– Никак не потратил. Получил зарплату и продолжал жить также, как и раньше. Не было такого, чтобы я ждал зарплату для того, чтобы купить что-то грандиозное. В начале карьеры такой зарплаты не было, чтобы я мог купить что-то очень дорогое.

– Тачки, дорогая одежда – это не про вас?

– Иногда бывало, что мог позволить себе такое. Но в 18 лет на первую зарплату я не покупал дорогие вещи.

– Какую самую дорогую покупку вы совершили, о которой жалеете на сегодняшний день?

– Что касается одежды, то бывало, что я покупал вещи и потом никогда их не надевал и не использовал. Приобретал вещи, которые не были нужны: купил – и забыл.

– Самая дорогая вещь в вашем гардеробе?

– Костюм. Не хочется говорить про его цену. [Смеeтся].

  • 31-летний Джорджевич имеет статус свободного агента с лета 2025 года после ухода из узбекистанской «Согдианы».
  • За клубы РПЛ черногорец провел 130 матчей, забил 25 голов, сделал 19 ассистов.

Источник: «Советский спорт»
Комментарии (1)
Император Бомжей
1767690497
Прикольное интервью, совершенно адекватного человека))
Ответить
