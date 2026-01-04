Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев высказался о возможном назначении Моуринью в «Спартак»

Ловчев высказался о возможном назначении Моуринью в «Спартак»

4 января, 17:46
9

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев признался, что не хотел бы видеть Жозе Моуринью в московской команде.

«Когда-то его считали выдающимся, когда он там с «Челси» все выигрывал. А сейчас так же, как и у нас многие тренеры, ходит из одной команды в другую, зарабатывает деньги, а по большому счету, как тренер практически ничего особенного не показывает.

Хотел бы увидеть Моуринью в «Спартаке»? Нет, это не тот футбол, который болельщики «Спартака» любят», – сказал Ловчев.

  • Моуринью сейчас возглавляет «Бенфику».
  • Главным тренером «Спартака» в ближайшее время станет Хуан Карлос Карседо.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бенфика Спартак Моуринью Жозе Ловчев Евгений
Комментарии (9)
BoevStas1
1767539270
Какой Спартак и Моуринью?!если бы еврокубки были еще бы поверил…
Ответить
рылы
1767540629
да вряд ли его позовут в спартак. в принципе, однажды это возможно, но федун был прав, когда говорил про сбитого лётчика валеру. моур сейчас такой же. с бенфикой проиграл всё, что только мог, даже трёшку от карабаха словил на своём поле, и теперь бенфика в зоне вылета ЛЧ, на 25 месте! никому не нужный тренер. в аль- (любое название подставьте) однажды всплывёт, заработает на старость и свалит в небытие.
Ответить
...уефан
1767540960
...да, в общем-то, не вдаваясь в детали, прав Ловчев...
Ответить
k611
1767541147
Моуринью пик своей тренерской работы уже прошёл, сейчас больше ориентируется на его имя и былые заслуги
Ответить
Император Бомжей
1767542146
За большие бабки, пришел бы, а так смысла нет)) Везде он, что то да выигрывал, в Бенфике не получается особо.. Хотя за 11 последних игр, 0 поражений. Думаю, свинарник был бы доволен таким результатом )))
Ответить
NewLife
1767544397
Заголовок в стиле идиотов,как всегда. Ловчев сказал, что не хотел бы видеть Моуриньо тренером Спартака, а не о его назначении в Спартак. Если для вас нет разницы, вы неправильно выбрали профессию(
Ответить
TOMSON
1767548014
Как с Манчини у Зенита. Очень вероятно он повалиться, тк и мотивация не та ,и уровень игроков для него слабый. Но если есть возможность его нужно звать. Его тренировки и идеи могут сильно Спартаку помочь и направить на годы вперед. И если попрет, то очень вероятно попрет на титул. А Спартаку даже Кубок был бы в радость. Маур вообще имеет опыт создавать боевой колектив и наводить порядок в короткий период времени. А это именно, то что Спартаку и нужно. Опять же трансферы под него интересные могут быть. Дорого конечно и рискованно. Но я был бы очень его приходу рад.
Ответить
Cleaner
1767549669
Моуриньо придет в Спартак ТРЕНЕРОМ, а уйдет из Спартака "тренеришкой". Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
zigbert
1767602033
Чтобы он пришел в Спартак потребуется концентрация денежных средств.
Ответить
