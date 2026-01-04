Ловчев высказался о возможном назначении Моуринью в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев признался, что не хотел бы видеть Жозе Моуринью в московской команде.

«Когда-то его считали выдающимся, когда он там с «Челси» все выигрывал. А сейчас так же, как и у нас многие тренеры, ходит из одной команды в другую, зарабатывает деньги, а по большому счету, как тренер практически ничего особенного не показывает.

Хотел бы увидеть Моуринью в «Спартаке»? Нет, это не тот футбол, который болельщики «Спартака» любят», – сказал Ловчев.