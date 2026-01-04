«Акрон» продлил контракт с 21-летним талантом

«Акрон» объявил о заключении нового соглашения с атакующим полузащитником Максимом Болдыревым.

Стороны продлили контракт до лета 2030 года.

«Болдырев – один из немногих футболистов нашей команды, который вместе с «Акроном» выходил в Премьер-лигу. В текущем сезоне Максим завоевал место в стартовом составе, был вознагражден доверием от тренерского штаба за свою работу. Клуб рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе и видит потенциал для его дальнейшего развития», – заявил шеф-скаут «Акрона» Алексей Буртовой.