Эксперт по кипрскому футболу оценил нового тренера «Спартака»

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров, знакомый с кипрским футболом, оценил фигуру нового тренера «Спартака». Команду примет Хуан Карлос Карседо из «Пафоса».

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.

После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.

Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Весьма льстит, что коллеги предлагают мне трибуну как эксперту по кипрскому футболу. И что я, по их мнению, могу развеять туман сомнений по поводу Карседо. Но, честно говоря, я не такой великий эксперт по «Пафосу» и Карседо. Так что ограничился бы компактной репликой.

Первое, очевидное. Потеря Карседо станет ударом для «Пафоса». Именно тренер выстроил идеальную модель, вытянув команду из поперечного старокипрского футбола в эффективный и вертикальный. Карседо их обучил и зарядил, до него они были тюфяки. Выход в группу ЛЧ обеспечен более чем за умеренные деньги. Раз в 6-7 меньше, чем запросили бы за такие успехи у клубных акционеров в России. Сейчас «Пафос» уверенно лидирует в чемпионате. Не думаю, что клуб легко переживeт расставание с тренером, не посыпались бы.

Второе. «Спартак» – совсем другая история. Уровень сопротивляемости на Кипре «Пафосу» – команд пять-шесть, поскольку аутсайдеры весьма скромны, а в РПЛ «Спартак» будут бить и кусать все пятнадцать. При этом в еврокубковой кампании «Пафос» выглядел предельно мобилизованным, преподнес несколько сенсаций. Герои.

Третье. Никто не может знать, хорошо или плохо для «Спартака, что выбор пал на Карседо. Бесполезные разговоры.

На 26 апреля («Пари НН» – «Спартак») есть железная ставка: хозяева не проиграют. Алексей Николаевич Шпилевский возьмет реванш у Карседо», – написал Бодров.