Названо новое условие для зимнего трансфера Педро в «Зенит»

В «Зените» действительно думают о приобретении нападающего «Фламенго» Педро Абреу.

Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за него 25-30 миллионов евро в случае продажи Максима Глушенкова.

По информации Legalbet, Глушенков не имеет отношения к этой сделке, а вот зимний уход одного из легионеров может привести к переходу 28-летнего бразильца в «Зенит».