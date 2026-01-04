Названо новое условие для зимнего трансфера Педро в «Зенит»

В «Зените» действительно думают о приобретении нападающего «Фламенго» Педро Абреу.
Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за него 25-30 миллионов евро в случае продажи Максима Глушенкова.
По информации Legalbet, Глушенков не имеет отношения к этой сделке, а вот зимний уход одного из легионеров может привести к переходу 28-летнего бразильца в «Зенит».
- Педро выступает за «Фламенго» с 2020 года: 302 матча, 150 голов, 39 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 18 млн евро.
Источник: Legalbet