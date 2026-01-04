Стало известно, получат ли бывшие сотрудники «Химок» выплаты по долгам

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что бывшие сотрудники «Химок» не получили всех полагающихся им выплат.
«Мы проводили встречу с болельщиками и управляющим. Неприятная история. И после встречи у меня остался осадок, мы ничего не могли ребятам предложить.
Мы написали письма в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру. Но финансовая ситуация не разрешилась никак, и то имущество, которое у клуба есть, когда его будут распродавать, оно не покроет и мизерной доли долгов перед сотрудниками», – сказал Свищев.
- «Химки» заняли 12-е место в РПЛ в сезоне-2024/25.
- Клуб не смог получить лицензию по итогам сезона и объявил о приостановке деятельности 18 июня.
- 9 сентября «Химки» были признаны банкротом.
Источник: ТАСС