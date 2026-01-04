Стало известно, получат ли бывшие сотрудники «Химок» выплаты по долгам

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что бывшие сотрудники «Химок» не получили всех полагающихся им выплат.

«Мы проводили встречу с болельщиками и управляющим. Неприятная история. И после встречи у меня остался осадок, мы ничего не могли ребятам предложить.

Мы написали письма в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру. Но финансовая ситуация не разрешилась никак, и то имущество, которое у клуба есть, когда его будут распродавать, оно не покроет и мизерной доли долгов перед сотрудниками», – сказал Свищев.