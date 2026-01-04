Мостовой объяснил, почему «Спартак» может не спешить с назначением нового тренера

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем назначении клубом нового главного тренера.

«Зачем торопиться с тренером? Поспешишь – людей насмешишь. Команда же без тренера не распадется. С кем-то она все равно будет. Так что если назначат нового тренера пораньше – хорошо. Если нет, то не страшно», – сказал Мостовой.