Мостовой объяснил, почему «Спартак» может не спешить с назначением нового тренера

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем назначении клубом нового главного тренера.
«Зачем торопиться с тренером? Поспешишь – людей насмешишь. Команда же без тренера не распадется. С кем-то она все равно будет. Так что если назначат нового тренера пораньше – хорошо. Если нет, то не страшно», – сказал Мостовой.
- С 11 ноября Вадим Романов занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»