Сафонов прокомментировал назначение Карседо в «Спартак»

Агент Алексей Сафонов высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».
«Понятно, что российского тренера в «Спартаке» ожидать не стоило, так как это бы означало, что Кахигао просто не нужен клубу. Ему проще работать с иностранцем, поэтому тут выбор в пользу Карседо понятен. Но, насколько он будет правильным, покажет время.
Чемпионат Кипра нельзя назвать сильным, опираться на работу Карседо там нужно с осторожностью. Игроки у «Спартака» есть, посмотрим, какой результат даст новый тренер», – сказал Сафонов.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
- В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.
Источник: «РБ Спорт»