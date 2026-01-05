Сафонов прокомментировал назначение Карседо в «Спартак»

Агент Алексей Сафонов высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

«Понятно, что российского тренера в «Спартаке» ожидать не стоило, так как это бы означало, что Кахигао просто не нужен клубу. Ему проще работать с иностранцем, поэтому тут выбор в пользу Карседо понятен. Но, насколько он будет правильным, покажет время.

Чемпионат Кипра нельзя назвать сильным, опираться на работу Карседо там нужно с осторожностью. Игроки у «Спартака» есть, посмотрим, какой результат даст новый тренер», – сказал Сафонов.