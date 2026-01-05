Агент Дивеева сделал заявление о переходе защитника в «Зенит»

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, подтвердил, что игрок прошел медосмотр для «Зенита».

Ожидается обмен Дивеева на Лусиано Гонду с доплатой со стороны «Зенита».

– Сообщалось, что 4 января Игорь должен был пройти медосмотр перед переходом в «Зенит». Соответствует она действительности?

– Да, так и есть.

– Медосмотр пройден успешно?

– Пока больше ничего не комментирую.