Агент Дивеева сделал заявление о переходе защитника в «Зенит»

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, подтвердил, что игрок прошел медосмотр для «Зенита».
- Ожидается обмен Дивеева на Лусиано Гонду с доплатой со стороны «Зенита».
– Сообщалось, что 4 января Игорь должен был пройти медосмотр перед переходом в «Зенит». Соответствует она действительности?
– Да, так и есть.
– Медосмотр пройден успешно?
– Пока больше ничего не комментирую.
- 26-летний Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года: 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость футболиста сборной России – 9 миллионов евро.
Источник: «Спорт день за днем»