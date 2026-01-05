Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Ташуев не понимает, почему его не зовут тренировать «Спартак»

Ташуев не понимает, почему его не зовут тренировать «Спартак»

5 января, 11:57
3

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев считает, что мог бы работать в «Спартаке».

  • «Енисей» назначил тренера 24 декабря.
  • Он сменил в Красноярске Андрея Тихонова.
  • «Енисей» занимает 13-е место в таблице Лиги PARI с 23 очками.

«Так сложилось, что если ты работаешь во второй восьмерке, то это якобы твоя ниша. А условный «Спартак» – это другой уровень. Какой другой уровень? Не смешите меня! Я со «Спартаком» сыграл восемь матчей в карьере, четыре выиграл, четыре ничьи. Разница мячей – 11:3.

За восемь матчей «Спартак» ни разу меня не обыграл с разными клубами. «Факел» – вообще два раза по 2:0 сыграли, Абаскалю там некуда деваться было. Но меня же туда не зовут.

Почему Абаскаля зовут, которого я легко обыгрывал, а меня нет? У меня тогда 11 россиян в команде было. Но я не жалею, ничего страшного. Меня радует, что у меня сейчас масса учеников-тренеров. Тедеев, Анюков, Калешин, Фоменко, Евдокимов, Онопко – все мои бывшие футболисты.

В женском «Спартаке» работает Вадик Козлов, молодой парень, стал чемпионом страны – один в один моя методика. Я его хорошо знаю, он работает по нашей системе, все одинаково.

Команда забила 68 мячей, состав у женского ЦСКА и «Зенита» намного сильнее. А такие наши ребята-девчонки не проиграли ни одного матча. Болельщики туда ходят, радуются футболу», – сказал Ташуев.

Еще по теме:
Ташуев назвал тренера РПЛ, который хочет быть особенным 8
Ташуев объяснил, почему считает себя успешным тренером 2
Ташуев открестился от желания поработать в «Манчестер Юнайтед» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Енисей Спартак Ташуев Сергей
Комментарии (3)
Красногвардейчик
1767604186
Мания величия не лечится)
odessakmv
1767606544
Ташуев с Мостовым (который царь) Новый Год встречал?
optivist sidorov
1767614463
Чтобы не платить очередные Отступные миллионы евро при досрочном Увольнении!
