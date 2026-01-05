⚡️ Карседо – новый главный тренер «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера.
Им стал испанец Хуан Карлос Карседо, с которым заключили контракт до лета 2028 года.
Ради «Спартака» 52-летний специалист покинул кипрский «Пафос», который впервые в истории вывел в основной этап Лиги чемпионов.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: телеграм-канал «Спартака»