⚡️ Карседо – новый главный тренер «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал испанец Хуан Карлос Карседо, с которым заключили контракт до лета 2028 года.

Ради «Спартака» 52-летний специалист покинул кипрский «Пафос», который впервые в истории вывел в основной этап Лиги чемпионов.