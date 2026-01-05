Введите ваш ник на сайте
⚡️ Карседо – новый главный тренер «Спартака»

5 января, 16:02
66

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал испанец Хуан Карлос Карседо, с которым заключили контракт до лета 2028 года.

Ради «Спартака» 52-летний специалист покинул кипрский «Пафос», который впервые в истории вывел в основной этап Лиги чемпионов.

  • Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак» 12
Парфенов высказался о назначении Карседо в «Спартак» 1
Смородская – о Карседо: «Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех» 9
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Пафос Спартак Карседо Хуан Карлос
slavа0508
1767625901
Это опять . чистой воды эксперимент ...
Ответить
aaaaahhhh
1767625907
вперед все получится. хватит нытья и уныния.
Ответить
alefreddy
1767627028
хуже чем было не будет и от балласта избавиться понемногу
Ответить
suchi-69
1767627540
Этого младшего адьютанта тренеришки хряки быстро наладят обратно в Мадрид
Ответить
Foxitkuban
1767628074
Жалко парня
Ответить
ScarlettOgusania
1767629598
со вторым пришествием в Спартак, Хуан Карлос, удачи и терпения..!)
Ответить
Врундель
1767630144
Это понятно, а что там с новостями про девушку батракова, которая старше его на 10 лет...? Давно просто бомбардир не писал
Ответить
Oldtrafford83
1767685017
Делаем ставки сколько протянет))
Ответить
FWSPM
1767698314
удачи и главное без истерик
Ответить
Good_win_ФКСМ
1767864274
Удачи! Всем Спартачам удачи и найти в 2026 году свой баланс и равновесие! а всяким заднеприводным, ржущим, обитателям мусорки и прочим проституткам - в общем, всем этим три-два-расам- ОУКБ! пы.сы. ваши последующие отрыжки в виде комментов не интересны - даже не возвращаюсь их посмотреть)))
Ответить
