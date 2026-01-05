Главный талант «Баварии»: «Клуб моей мечты – «Реал»

17-летний полузащитник «Баварии» Леннарт Карл признался, что мечтает перейти в «Реал».

«Бавария» – великий клуб. Я мечтал играть здесь. Но когда-то я захочу выступать за «Реал». Это клуб моей мечты. Надеюсь, это останется между нами», – сказал Карл на встрече с болельщиками.