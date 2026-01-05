Главный талант «Баварии»: «Клуб моей мечты – «Реал»

17-летний полузащитник «Баварии» Леннарт Карл признался, что мечтает перейти в «Реал».
«Бавария» – великий клуб. Я мечтал играть здесь. Но когда-то я захочу выступать за «Реал». Это клуб моей мечты. Надеюсь, это останется между нами», – сказал Карл на встрече с болельщиками.
- «Бавария» заполучила талантливого хавбека в 2022 году.
- За главную команду он провел 22 матча, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость Карла за полгода выросла с 1,5 до 60 миллионов евро.
Источник: Sky Sport Germany