«Спартаку» предрекли туманное будущее при Карседо

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин оценил назначение в «Спартак» Хуана Карлоса Карседо.

Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.

В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.

«Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.

«Будущее «Спартака» будет туманным, пока происходят такие назначения. Я не понимаю, за какие заслуги этот тренер получает такое назначение, если он его действительно получит. Статус клубов, где работал Карседо, достаточно хорош. Послужной список сильный. Работа с Унаи Эмери должна была дать ему достойную квалификацию.

Но как Карседо проявит себя в России? У нас специфичный чемпионат, а «Спартак» сама по себе специфичная команда. Тренер «Спартака» работает под давлением», – сказал Никитин.