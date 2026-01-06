Реакция Корнеева на назначение Карседо в «Спартак»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Эспаньола» Игорь Корнеев высказался о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».

«Мы с Хуаном не знакомы. И как тренера я его тоже не очень знаю. Но учитывая чемпионство «Пафоса», дальнейший выход в Лигу Чемпионов и несколько хороших матчей на турнире, можно точно сказать о качественной работе тренерского штаба испанца.

Однако работа в России – это отдельная тема, легко Карседо в «Спартаке» точно не будет! Пожелаем ему удачи», – сказал Корнеев.

Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.

Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.