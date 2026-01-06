Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция фанатов «Спартака» на нового тренера

6 января, 15:33
27

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Хуан Карлос, выведи клуб в ФНЛ, пожалуйста, закончи уже все эти мучения», – написал Дмитрий Сенченков и набрал 150 лайков.

«Честно говоря, ждал более опытного и именитого тренера, потому что такой большой и великий клуб должен возглавлять настоящий профессионал, который может справиться с давлением. Хорошо, что определились с тренером до зимних сборов, очень хочу ошибиться, но в этого тренера я совершенно не верю. Удачи ему в Спартаке!» – добавил Сергей Дудоров (89 лайков).

«Опять на те же грабли наступаем. Какой по счeту?» – поделился мнением Роман Гуляков (58 лайков).

  • Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.

Еще по теме:
Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак» 12
Парфенов высказался о назначении Карседо в «Спартак» 1
Смородская – о Карседо: «Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех» 9
Источник: сообщество «Спартака» в VK
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Карседо Хуан Карлос
Рекомендуем
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1767705878
реакция есть, эрекции ненаблюдается
Ответить
vick-north-west
1767708112
Ну ведь один раз сработало! Имею в виду великого Массимо Карреру.
Ответить
gor77
1767709526
Ёпрст!))) Видимо этот сериал "Тренер для "Спартака"" никогда не закончится.)))) Классный сюжет.)))) Что ж, смотрим дальше.
Ответить
BoevStas1
1767712798
И это писали Спартаковцы?!грошь Вам цена!!!К Лазурным идите!!!
Ответить
Чугунный скороход
1767714003
У Спартака точно очищение пердивом должно быть... Хотя мы армейцы будем скучать по дерби
Ответить
sochi-2013
1767714423
Вот так всегда - или Хуан или Педро, а Дмитрий или Андрей мимо.
Ответить
Прокс
1767719070
Весь Московский недоклуб!!! Будет как всегда ДРо....ть на плуг,кормитесь пяточки!!!
Ответить
Бумбраш
1767724646
Дятлы срамбардирные,подсчитали лайки всяких галочек,княгинь и проксов...
Ответить
Константин-Шапкин-google
1767856250
А собственно кто-то обращает внимание на бромпартковые выписки?
Ответить
crf57
1767939537
БОЛЬШОЙ и ВЕЛИКИЙ может и был когда-то, а сейчас помойка,где тренеров меняют каждые три месяца! Убогое руководство!
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 