Реакция фанатов «Спартака» на нового тренера

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Хуан Карлос, выведи клуб в ФНЛ, пожалуйста, закончи уже все эти мучения», – написал Дмитрий Сенченков и набрал 150 лайков.

«Честно говоря, ждал более опытного и именитого тренера, потому что такой большой и великий клуб должен возглавлять настоящий профессионал, который может справиться с давлением. Хорошо, что определились с тренером до зимних сборов, очень хочу ошибиться, но в этого тренера я совершенно не верю. Удачи ему в Спартаке!» – добавил Сергей Дудоров (89 лайков).

«Опять на те же грабли наступаем. Какой по счeту?» – поделился мнением Роман Гуляков (58 лайков).