  • Главная
  • Новости
  • Гаврилов сказал, смог бы «Спартак» добиться успеха с Гвардиолой

Гаврилов сказал, смог бы «Спартак» добиться успеха с Гвардиолой

6 января, 14:33
3

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых.

По словам бывшего игрока москвичей, для достижения успеха клубу нужен хороший подбор игроков.

– Ну, если назначили, пусть работает. Потом посмотрим на результаты, посмотрим, что из этого получится. Многое зависит от концепции игры, которую будут вести в клубе, и многое будет зависеть от подбора игроков.

– Почему «Спартак» снова выбирает не российских тренеров, а иностранных?

– Я не знаю. Но есть, наверное, такой момент, что в Европе чуть-чуть получше работают тренеры. Хотя у нас они тоже работали, но не получалось ничего. Но главное здесь – это подбор игроков.

– Получается, что даже если в клуб позвать самых топовых тренеров, то не факт, что у них тут получится?

– Я думаю, да. Тут много, кто уже работал, и Лаудруп, и Эмери, еще ряд серьезных фамилий. Но у них не получилось.

– Хоть Гвардиолу ставь, ничего не выйдет?

– Думаю, да. Потом может быть такой момент, что тренеру не дают свободу действий, потому что он должен подбирать игроков сам, а не так, чтобы селекционная группа приходит и навязывает игроков, а чтобы сам тренер подбирал.

Раз он ставит игру команды, значит, в команде должны находиться футболисты, которые смогут выполнить его задачи. А если их ему привозят, и они не могут выполнять, у них есть какая-то планка, и выше они уже не могут.

И если вы посмотрите на тех игроков, которые были в «Спартаке», то дальше они уже не играли в хороших командах, за исключением защитника [Видича], который играл в «Манчестер Юнайтед». Остальные, которые приходили, не играли, это Моцарт, например, Квинси, Ковач, Йиранек. Ну, это игроки среднего уровня.

– А сейчас еще хуже?

– Да. Я считаю, конечно, нужно, чтобы тренер сам делал подбор игроков.

  • Хуан Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Комментарии (3)
Император Бомжей
1767700566
С каждым словом Гаврилова согласен, всё верно говорит, думаю сам Гвардиола не вытянул бы Спартак на первое место, после зимней паузы, с этим составом игроков))
Ответить
...уефан
1767702391
...играл без внешних эффектов, но умно и с пользой для команды, теперь, так же умно и полезно оценивает ситуацию в клубе и команде...
Ответить
Прокс
1767719181
В Пердиве пусть этот недоклубок шастает, и тренировки поменяет!!!
Ответить
