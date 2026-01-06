«Локомотив» заинтересовался игроком «Шальке»

«Локомотив» может оформить в зимнее трансферное окно переход крайнего защитника «Шальке» Виталия Беккера.

Москвичи готовы выложить за игрока из клуба второй Бундеслиги 5-6 миллионов евро.

Футболист с российскими корнями владеет русским языком.

Переход может сорваться, если Беккер в ближайшее время продлит контракт с «Шальке». Клуб претендует на возвращение в первую Буднеслигу и хотел бы сохранить защитника.

Кроме «Локомотива» игроком интересуются «Спартак» и «Зенит».

Срок контракта Беккера с «Шальке» рассчитан до середины 2027 года.