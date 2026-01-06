«Локомотив» заинтересовался игроком «Шальке»

«Локомотив» может оформить в зимнее трансферное окно переход крайнего защитника «Шальке» Виталия Беккера.
Москвичи готовы выложить за игрока из клуба второй Бундеслиги 5-6 миллионов евро.
Футболист с российскими корнями владеет русским языком.
Переход может сорваться, если Беккер в ближайшее время продлит контракт с «Шальке». Клуб претендует на возвращение в первую Буднеслигу и хотел бы сохранить защитника.
Кроме «Локомотива» игроком интересуются «Спартак» и «Зенит».
Срок контракта Беккера с «Шальке» рассчитан до середины 2027 года.
- В этом сезоне 20-летний защитник провел 1 матч за «Шальке» в Кубке Германии и 16 игр во второй Бундеслиге, где забил 2 гола и отдал 1 передачу.
- Он выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов.
Источник: телеграм-канал Sport Baza