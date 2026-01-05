Камоцци скептически отнесся к назначению нового тренера «Спартака»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал назначение в команду Хуана Карлоса Карседо.
«Не думаю, что Карседо сможет добиться успеха в «Спартаке». И если честно, то я даже ничего не слышал о нем. «Спартаку» нужен проверенный тренер», – сказал Камоцци.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
- В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.
Источник: «РБ Спорт»