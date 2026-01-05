Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев прокомментировал назначение нового тренера в «Спартак»

Губерниев прокомментировал назначение нового тренера в «Спартак»

5 января, 12:26
20

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

«Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха. Надолго Карседо не задержится – ходьба по граблям продолжается!» – сказал Губерниев.

  • Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
  • В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
  • «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Пафос Карседо Хуан Карлос Губерниев Дмитрий
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1767606247
...не читая, зашёл брезгливо и пренебрежительно харкнуть!...
Ответить
Бумбраш
1767606491
Я уже думал,что день потерян,раз губа не высказалась
Ответить
odessakmv
1767606686
увы, но в этот раз губошлеп прав
Ответить
andr45
1767609230
Очередная реплика этого НЕДОегэшника очередной раз показывает, что в Рассее нет специалистов разбирающихся в футболе( И вот доказательства. ГУБЕРНИЕВ «Тедеско переоценен, но у него хороший агент». Результат Тедеско: поднял «Спартак» с 7 на 2 место) «Абаскаля надо гнать как можно быстрее. Двух мнений быть не может.» Результат Абаскаля: поднял «Спартак» с 10 на 3 место) «Если честно, я не совсем понимаю, где они их всех берут, Ваноли – это вообще кто?» Результат Ваноли: «Спартак» завоевал Кубок) «Руководство «Спартака» выглядит посмешищем из‑за своих решений, после отстранения форварда Александра Соболева» «Соболев поможет и себе, и «Zénite». Я с радостью буду ждать появления Соболева на поле.» Радуйся, дурик))
Ответить
zigbert
1767609922
Его комментарии можно назвать "топорной работой".Даже свои ошибки не сумеет признать.
Ответить
nik55
1767610214
губошлеп какое твое дело ?
Ответить
Ник Уволен1
1767611373
Доиграются до пердива.
Ответить
Странник 09
1767613845
Все на губошлепа делаю заказ биатлонисткам, отстрелить причинное место. Цена заказа 27 копеек
Ответить
Spartak_forv@
1767621291
С такими каламбурами тамадой в селе бы работать,а не телевизор загрязнять
Ответить
Андрей-Чистый-yandex
1767678229
Да когда же тебе рот твой паршивый закроют. Самовлюблённый нарцисс. Сам себя уже превознёс до небес. Ненавижу Губерниева.
Ответить
