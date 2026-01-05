Губерниев прокомментировал назначение нового тренера в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».
«Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха. Надолго Карседо не задержится – ходьба по граблям продолжается!» – сказал Губерниев.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
- В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.
Источник: «Спорт-Экспресс»