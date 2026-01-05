В «Манчестер Юнайтед» объяснили увольнение Аморима

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление по случаю отставки главного тренера Рубена Аморима.

Португальца уволили сегодня – на следующий день после ничьей с «Лидсом» (1:1).

«МЮ» занимает шестое место в таблице АПЛ. Руководство клуба неохотно приняло решение, что настало подходящее время для перемен.

Это даст команде наилучшие шансы на достижение максимально возможного результата в Премьер-лиге.

Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении.