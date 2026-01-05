Введите ваш ник на сайте
В «Манчестер Юнайтед» объяснили увольнение Аморима

5 января, 14:26
11

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление по случаю отставки главного тренера Рубена Аморима.

Португальца уволили сегодня – на следующий день после ничьей с «Лидсом» (1:1).

«МЮ» занимает шестое место в таблице АПЛ. Руководство клуба неохотно приняло решение, что настало подходящее время для перемен.

Это даст команде наилучшие шансы на достижение максимально возможного результата в Премьер-лиге.

Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении.

  • 40-летний Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 11 ноября 2024 года.
  • Под его руководством команда провела 63 матча: 24 победы, 18 ничьих, 21 поражение.

Еще по теме:
«Манчестер Юнайтед» не выполнил шесть трансферных требований Аморима 2
Стало известно, какую сумму «Манчестер Юнайтед» потратил на компенсации уволенным тренерам после Фергюсона 9
Моуринью отреагировал на увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед» 2
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Аморим Рубен
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1767613241
Бестолковый состав менять надо, а не тренера сливать
Ответить
optivist sidorov
1767613920
Не верю! Неужели наконец то свершилось чудо?Этого недотренера не нужно было вообще-то приглашать в М Ю. Но самое прикольное, что в МЮ всё равно нихрена не назначат правильного тренера для возрождения команды. Фамилия этого нужного М Ю тренера известна всему миру. Но британцы никогда не пригласят Зидана в команду. Они готовы назначить хоть ***** , но только не Зидана. Поэтому у них всё равно ничего не выйдет с др. тренером кроме Зидана.
Ответить
Император Бомжей
1767614148
Всё просто!!! Они брали тренера, а он оказывается хотел быть менеджером ))) Спустя год, выяснилось, что цели и задачи разные!))) Хотя на днях он уверял, что и дальше будет работать с МЮ, не только как тренер, но и менеджер))
Ответить
Spartak_forv@
1767618849
Как по мне странное решение.МЮ не так плох в этом сезоне,по созданным моментам уступают только Арсеналу и Сити.Прогресс заметен.Ладно бы вариант был адекватный вместо него,а так опять увольнение ради увольнения.В прошлом сезоне ситуация была куда хуже, но почему-то терпели
Ответить
Artemka444
1767622177
К сожалению мю как и челси днище просто С таким руководством как у них им ни кто не поможет
Ответить
Oldtrafford83
1767685147
Дебилы, по сути вообще не нужно было его назначать т.к сразу было понятно что его тактика не для МЮ, только бабло потратили, теперь всё по новой!!!
Ответить
