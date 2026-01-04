Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Гурцкая раскритиковал работу Семака в «Зените»: «Смотреть это невозможно»

Гурцкая раскритиковал работу Семака в «Зените»: «Смотреть это невозможно»

4 января, 13:26
16

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Давай я сбавлю формулировку со слова «слабый» на слово «уставший».

– В то же время ты называешь Семака главным героем «Зенита».

– Сто процентов. Сейчас это и есть олицетворение «Зенита», если убираем Алексея Борисовича [Миллера].

Но как тренер он не дает ничего нового команде, он не растет как тренер. Это не Гвардиола, который нашел в себе силы, поменял состав и схему. Или как Симеоне, который сильно поменялся.

Семак этого не делает. Незрелищность команды достигла апогея. Очки они забирают не с Семаком, а очень сильным составом. А игры нет. Смотреть это невозможно.

Но Семак хороший парень, положительный герой. И его семейное положение коннектится с тем, как хочет видеть клуб.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
  • Петербуржцы набрали 39 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.

Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Гурцкая Тимур
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1767523879
Ты кто такая гурцкая, чтобы давать такие оценки ?(
Ответить
Semenycch
1767524176
Какая то обезьяна циничная и лживая в соответствии с традициями Закавказья будет критично высказываться о Российских тренерах? Пошёл туда откуда вылез!
Ответить
Император Бомжей
1767525667
Гурцкая как с.в.и.н. ведёт себя во всех шоу на ютюбе, сидит хрюкает, еле дышит, орёт как резаный свин, сопит и иногда подрыгивает, очень не приятный тип)))
Ответить
vick-north-west
1767526520
Хороший парень - и больше ничего!
Ответить
власик
1767530498
Хоть в чем то чуть-чуть прав. Семак не слабый, не уставший, а ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ тренер
Ответить
FWSPM
1767531254
Все отлично у сереги отскок на отскоке. Очков 8-10 перебрали точно. А вы еще чем то недовольны))
Ответить
Garrincha58
1767532102
Хороший парень в футболе не ценится в футболе ценятся игра и титулы. Три года команда катится вниз, если бы в это время были еврокубки его бы уже уволили, а так думают в Зените для внутреннего рынка сойдёт
Ответить
Romeo 123
1767532668
Вот кто такая гурцкая и кто такой семак? Как ни как но семак много чего добился и как тренер и как футболист а вот таких диванеых экспертов полно
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1767534557
В зените всё в порядке, механизм работает.пишите лучше про Спартак там ни игры,ни медалей,ни тренера нет,хотя деньги есть
Ответить
Интерес
1767534831
Шесть сезонов писал ацетоном,подмахивая тренеру-юнцу, но вот заговорил противным тоном, который так негоднику к лицу.
Ответить
  • Читайте нас: 