Овчинников выявил беду российского футбола

3 января, 21:30
2

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников выявил главную проблему российского футбола.

«Главная проблема российского футбола в том, что убрали всех профессионалов. На их место пришли люди из бизнеса. Они долго не выдерживают, начинают разваливать клубы и разбегаются.

Наш президент РФС [Александр Дюков] не может каждый день заниматься футболом, у него серьезная и ответственная должность [кроме этого]. Я понимаю, что «Газпром» нужен для РФС, чтобы давать деньги. Но хотелось бы по-другому.

Стоило министру спорта Дегтяреву сказать, что будем сокращать иностранцев, все зашевелились. Тренерам, по сути, без разницы, кто у них играет – русские или нет. Главное – результат. В этом беда российского футбола: чужих кормим, а своих не готовы. Нужна чистка российского футбола от иностранцев», – сказал Овчинников.

  • В РПЛ вскоре ужесточат лимит на легионеров.
  • В турнире лидирует «Краснодар».
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Овчинников Валерий
Комментарии (2)
Император Бомжей
1767466216
Ну это он слишком радикально высказался, ибо хорошие легионеры, не так плохо, как он считает. Лучше бы обратил внимание, на детский спорт и тренеров спорт школ, чего чистить он собрался, если кадров нет? Ему кстати хорошо рассуждать, ибо у паровозов один из самых русских успешных составов в РПЛ, при этом он пока к этому никаких усилий не приложил, придя на все готовое))) Короче хорошо трындеть, когда у самого попка в тепле
Ответить
Snek
1767485379
Из-за лимита у нас итак уже огромное коррупционное гнездо образовалось, где деньги гос клубов пилятся на ура, потом эти клубы с огромными долгами банкротятся и так по кругу. Наоборот надо лимит отменять, кто может, тот пусть не играет, если у нас нет норм игроков, значит таков уровень футбола в РФ. Хотя Локомотив и ЦСКА наглядно показали, что мы можем играть собственными воспитанниками.
Ответить
