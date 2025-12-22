Введите ваш ник на сайте
Овчинников назвал условие для участия России в ЧМ-2026

Сегодня, 20:50

Российский тренер Валерий Овчинников порассуждал о возможном участии национальной сборной в финальной части ЧМ-2026.

«Завтра американцы проснутся и допустят сборную России до чемпионата мира. Все же зависит от этих переговоров двух стран.

Допустят российскую команду в нейтральном статусе – без флага, гимна и зачета. Есть такой вариант. И, думаю, наши будут выступать.

В этом мире все возможно. Про американцев вообще сложно что-то предсказывать, поэтому у них все возможно», – сказал Овчинников.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Овчинников Валерий
