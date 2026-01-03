Шнякин объяснил, чем Генич отличается от других комментаторов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поздравил с днем рождения коллегу Константина Генича.

«Знаете, творческие профессии часто сопряжены с эмоциональным выгоранием. Особенно в случаях с порывистыми, искренними людьми. И в комментаторстве есть эталон спеца, который буквально пылает в каждом эфире, но при этом бензобаки его далеки от опустошения. Это касается и потребления контента, связанного с нашей работой.

Я, к примеру, уже с трудом смотрю футбольные интервью и перешел на подкасты/контент про историю, космос, здоровье, биографии и тд. А этот смотрит воооообще ВСЕ! Хотя есть причина: ему слишком долго ехать из области по Ярославке:)

Костя Генич, старший товарищ, легенда, с днем рождения тебя! Работай и дальше душевно, страстно. А еще – стой на своeм», – написал Шнякин.