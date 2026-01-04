Алексис Санчес посетил Россию со своей русской девушкой

Нападающий «Севильи» Алексис Санчес на днях побывал в России. Он приехал на гендер-пати со своей девушкой Сашей Литвиновой.
Недавно у пары родилась дочь – гендер-пати была проведена постфактум.
Новый год Санчес и Литвинова встретили в русском стиле: под салат «Оливье» и фильм «Ирония судьбы».
Саша – не первая русская любовь Алексиса Санчеса. Ранее он встречался с моделью Екатериной Сафаровой.
- Больше всего матчей в карьере Санчес провел за «Арсенал» (2014-2018 годы).
- Алексис дважды брал Кубок Америки.
- Игрок побеждал в чемпионатах Испании, Италии.
Источник: «Бомбардир»