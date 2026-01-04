Алексис Санчес посетил Россию со своей русской девушкой

Нападающий «Севильи» Алексис Санчес на днях побывал в России. Он приехал на гендер-пати со своей девушкой Сашей Литвиновой.

Недавно у пары родилась дочь – гендер-пати была проведена постфактум.

Новый год Санчес и Литвинова встретили в русском стиле: под салат «Оливье» и фильм «Ирония судьбы».

Саша – не первая русская любовь Алексиса Санчеса. Ранее он встречался с моделью Екатериной Сафаровой.