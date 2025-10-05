Примера. «Барселона» крупно проиграла «Севилье» (1:4), Алексис Санчес забил, Левандовски не реализовал пенальти

«Барселона» в 8-м туре Примеры уступила в гостях «Севилье». У победителей отличился бывший форвард каталонцев Алексис Санчес.

У «Барсы» на 76-й минуте не реализовал пенальти нападающий Роберт Левандовски.

Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на два очка. «Севилья» занимает четвертую строчку.