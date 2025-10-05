Примера. «Барселона» крупно проиграла «Севилье» (1:4), Алексис Санчес забил, Левандовски не реализовал пенальти

«Барселона» в 8-м туре Примеры уступила в гостях «Севилье». У победителей отличился бывший форвард каталонцев Алексис Санчес.
У «Барсы» на 76-й минуте не реализовал пенальти нападающий Роберт Левандовски.
Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на два очка. «Севилья» занимает четвертую строчку.
Испания. Примера. 8 тур
Севилья - Барселона - 4:1 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Санчес, 13 (с пенальти); 2:0 - И. Ромеро, 36; 2:1 - М. Рэшфорд, 45+7; 3:1 - Х. Анхель Кармона, 90; 4:1 - А. Адамс, 90+6.
Незабитые пенальти: нет - Р. Левандовски, 76.
