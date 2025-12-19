Тер Стеген принял решение о будущем в «Барселоне»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген готов остаться в команде.

Клуб делает ставку на другого голкипера Жоана Гарсию и готов отдать немца в аренду, выплачивая при этом часть его зарплаты. Однако сам тер Стеген пока готов смириться с ролью второго номера.

Немецкий голкипер рассчитывает попасть на чемпионат мира-2026. Предполагается, что тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна устроит, если в этом сезоне тер Стеген будет играть только в Кубке Испании. Пока неясно, есть ли такая договоренность между немецки вратарем и главным тренером клуба Хансом-Дитером Фликом.