Тер Стеген принял решение о будущем в «Барселоне»

Сегодня, 12:34

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген готов остаться в команде.

Клуб делает ставку на другого голкипера Жоана Гарсию и готов отдать немца в аренду, выплачивая при этом часть его зарплаты. Однако сам тер Стеген пока готов смириться с ролью второго номера.

Немецкий голкипер рассчитывает попасть на чемпионат мира-2026. Предполагается, что тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна устроит, если в этом сезоне тер Стеген будет играть только в Кубке Испании. Пока неясно, есть ли такая договоренность между немецки вратарем и главным тренером клуба Хансом-Дитером Фликом.

  • 33-летний голкипер провел 1 матч за «Барселону» в этом сезоне. На этой неделе он защищал ворота каталонского клубе в гостевом матче с «Гвадалахарой КМ» (2:0) в 1/16 финала Кубка Испании.
  • Срок контракта тер Стегена с клубом рассчитан до июня 2028 года.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона тер Стеген Марк-Андре
