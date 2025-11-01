Легенда сборной Чили не приедет на матч с Россией

Нападающий «Севильи» Алексис Санчес не сыграет за сборную Чили в товарищеском матче с Россией. Тренеры национальной команды решили дать отдохнуть 36-летней легенде, поскольку матч не будет официальным.

Всего в заявке сборной Чили будет 26 футболистов. В их числе полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра. В списке нет экс-форварда ЦСКА Виктора Давилы, который теперь играет за мексиканскую «Америку».