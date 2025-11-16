Кисляк прокомментировал поражение сборной России от Чили

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк подвел итоги матча с Чили.

Товарищеская игра Россия – Чили прошла 15 ноября в Сочи.

Команда Валерия Карпина уступила со счетом 0:2.

«Сборная Чили – интересный соперник, есть качественные игроки. Сами себе два гола привезли, что говорить. С таким соперником нельзя ошибаться, потому что каждая ошибка будет караться голом. Запомнился больше всего нападающий Гонсало Тапия.

Мы общаемся в сборной. Интересно, спрашиваем у Александра Головина что-то про чемпионат Франции, про игру за «Монако», он делится с удовольствием. Рассказывает какие-то истории, интересно. Опыт получишь, когда будешь там играть, но то, что рассказывает, интересно слушать, хотя не находишься там, но ощущаешь этот мир», – сказал Кисляк.