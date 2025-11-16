Введите ваш ник на сайте
  • Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»

Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»

Сегодня, 15:59
11

Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил игру сборной России в товаарищеском матче с Чили (0:2).

«Игра сборной России вчера оставила удручающее впечатление. Мы много раз выезжали играть со сборными Перу и Чили, и мы их даже за команды не считали. Драли их в любом составе, даже без особой подготовки. А сейчас мы из Чили делаем великолепную команду. Значит, наша сборная находится в безобразном состоянии, потому что вообще не на кого смотреть.

К тому же у нас сейчас нет основного состава, что ни игра, то на поле выходят новые футболисты. Что это такое? Неужели у нас все игроки абсолютно одинаковые, как оловянные солдатики.

Все они, как Буратино, бегают по полю, и наши комментаторы восхищаются, когда кто-то отдает пас пяткой. А раньше это было просто в порядке вещей, что говорит об абсолютной деградации футболистов.

Сборная Чили занимает последнее место в своей отборочной группе чемпионата мира и дерет нашу команду как сидорову козу. Я бы умер со стыда, если бы мы так играли. Светлых пятен у нас нет ни в одной линии», – заявил Пономарев.

  • Голы у чилийцев забили Гонсало Тапиа на 37-й минуте и Бен Бреретон на 76-й.
  • В отборе на ЧМ-2026 в Южной Америке сборная Чили заняла последнее место.

Источник: РИА «Новости»
Товарищеские матчи. Сборные Чили Россия Пономарев Владимир
Комментарии (11)
Айболид
1763298151
Эт мы после Пюре устамши были , а так бы показали этим Чилинцам ,как в футбол играть .
Ответить
...уефан
1763298505
...никак до старого мерина не дойдёт, что сборной, в полном смысле этого слова, нет и оценивать игру этого сборища игроков - не имеет смысла...
Ответить
Вальдемар Запашный
1763298862
Это коза Валерия Георгиевна.
Ответить
Spartak_forv@
1763299135
Интересно,а на ЧМ 1962 кто кого драл?
Ответить
Garrincha58
1763301996
В сборной вообще не должны быть даже в расширенном списке человек 6 в матче с Чили (Лукин Фомин Круговой Бевеев Литвинов Комличенко) также не набравшего форму Тюкавина да и Сергеев вечный мазила вот как то так и конечно Карпин вызывает кого просто просмотреть, а кого по блату раньше ростовчан тянул теперь динамовцев
Ответить
АЛЕКС 58
1763303781
Светлых пятен может и нет в линиях,А вот солнечное пятно у руля сборной есть!
Ответить
suchi-69
1763304022
Какую игру показали этому буйному д0лбоящеру из Кащенко, что он стал так активно метать в разные стороны конские фекалии ? Там, если, что двое его подопечных Дивеев и Лукин конкретно обосрались, прямо навалили в ретузы по-лошадиному
Ответить
Феликс Михайлов
1763305901
Что-то этот старый пердун раздухарился, несёт всякую пургу.
Ответить
