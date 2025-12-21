Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»

Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира сборной России.

По его словам, Александр Кержаков занимается хайпом, пытась сравняться с игроком тольяттинцев по числу голов за национальную команду.

«Насколько я понимаю, до недавнего времени Александр претендовал на пост главного тренера «Урала» и очень хотел вернуться к тренерской деятельности. Но после того, как была выбрана не его кандидатура, у Кержакова появилось много свободного времени и он, видимо, решил заняться хайпом. Плюс появились грамотные пиарщики и юристы, которые пытаются раздуть эту историю.

Участвовать в этом на данном этапе не хотелось бы. Потому что пока это лишь вбросы и сообщения в телеграм‑каналах, подогреваемые самим Александром и его командой.

Видел пост – перевод какого‑то письма. Там написано, что это перевод с английского. Думаю, что среди 1,5 тысячи подписчиков его канала нашлись бы люди, которые поняли бы английский текст. Если действительно есть какие‑то бумаги, то призываю их обнародовать, а далее – понять официальную позицию РФС, будут ли они обращаться в Немецкий футбольный союз.

Я всегда выступаю за движуху в медиа, за какие‑то PR‑истории, но на данный момент влезать в это не хотелось бы. Артем в любом случае безотносительно рекордов и количества голов Кержакова всегда говорил о том, что испытывает огромную гордость от игры за сборную России и всегда готов туда вернуться», – сказал Гольдман.