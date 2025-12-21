Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»

Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»

Сегодня, 17:39
6

Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира сборной России.

По его словам, Александр Кержаков занимается хайпом, пытась сравняться с игроком тольяттинцев по числу голов за национальную команду.

«Насколько я понимаю, до недавнего времени Александр претендовал на пост главного тренера «Урала» и очень хотел вернуться к тренерской деятельности. Но после того, как была выбрана не его кандидатура, у Кержакова появилось много свободного времени и он, видимо, решил заняться хайпом. Плюс появились грамотные пиарщики и юристы, которые пытаются раздуть эту историю.

Участвовать в этом на данном этапе не хотелось бы. Потому что пока это лишь вбросы и сообщения в телеграм‑каналах, подогреваемые самим Александром и его командой.

Видел пост – перевод какого‑то письма. Там написано, что это перевод с английского. Думаю, что среди 1,5 тысячи подписчиков его канала нашлись бы люди, которые поняли бы английский текст. Если действительно есть какие‑то бумаги, то призываю их обнародовать, а далее – понять официальную позицию РФС, будут ли они обращаться в Немецкий футбольный союз.

Я всегда выступаю за движуху в медиа, за какие‑то PR‑истории, но на данный момент влезать в это не хотелось бы. Артем в любом случае безотносительно рекордов и количества голов Кержакова всегда говорил о том, что испытывает огромную гордость от игры за сборную России и всегда готов туда вернуться», – сказал Гольдман.

  • В марте Дзюба забил 31-й гол за сборную России, опередив по этому числу Александра Кержакова, у которого на счету 30 мячей.
  • В декабре Кержаков в своем телеграм‑канале опубликовал перевод фрагмента письма из ФИФА, в котором подтверждается «фактическое право на гол» в составе сборной России в товарищеском матче против команды Германии, который состоялся 8 июня 2005 года (2:2).
  • Сейчас автором этого гола считается Андрей Аршавин. В случае, если этот мяч будет записан на Кержакова, он сравняется по количеству забитых мячей с Дзюбой.

Еще по теме:
Мостовой высказался о возвращении Кержакову рекорда по голам за сборную 3
Погребняк не согласен с решением ФИФА по Кержакову
Семин предложил решение, как теперь быть с рекордом по голам за сборную России 3
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1766329154
Это прям как юбилей перенести.
Ответить
BarStep
1766330317
Хайп - это Гольдман с Дзюбой.., какая нах сборная?! Каждому по Ладе приоре и из Тольятти тож нах:)
Ответить
Красногвардейчик
1766332268
Плюс появились грамотные пиарщики ======================= Уж как дрочера пиарят!!!! мама не горюй)) А Артёмке опять Карпину нужно опу лизать...чтобы хотя бы один гол пенисом своим затолкнуть в ворота Гваделупы....тьфууууу
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
20:46
Черчесов выбрал лучшего футболиста 2025 года в России
20:29
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
20:09
Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода
19:58
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
19:07
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
17:39
6
Все новости
Все новости
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
17:39
6
Ташуев может возглавить сборную
10 декабря
ВидеоСмолов ответил на критику за удар паненкой на ЧМ-2018
28 ноября
2
89-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
25 ноября
5
ФотоСборная России сделала заявление о посещаемости матчей команды в 2025 году
19 ноября
Аршавин сказал, нравится ли ему игра сборной России
19 ноября
Бубнов – о сборной России: «Никому не нужна»
19 ноября
9
Товарищеский матч. Бразилия не смогла победить Тунис, пропустив от игрока из РПЛ
19 ноября
Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи
18 ноября
Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»
18 ноября
3
ВидеоСафонов впервые высказался о голевой ошибке в матче Россия – Перу
17 ноября
10
Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой»
16 ноября
3
Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили
16 ноября
4
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
16 ноября
2
Кисляк прокомментировал поражение сборной России от Чили
16 ноября
1
Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»
16 ноября
8
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
16 ноября
2
Реакция Газзаева на поражение России от Чили
16 ноября
4
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»
16 ноября
22
Губерниев – о работе Карпина: «Ласковый теленок двух маток сосет»
16 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия в Лондоне обыграла Сенегал (2:0), зенитовец вышел на замену
15 ноября
ВидеоЖуткая травма игрока сборной Ганы – он пропустит ЧМ-2026
15 ноября
4
Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту
14 ноября
ВидеоЭкс-игрок «Спартака» забил гол за сборную, обыграв пятерых соперников
14 ноября
4
Тренер сборной России рассказал, как Сафонов прогрессирует в «ПСЖ»
14 ноября
Карпин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
14 ноября
Тренер сборной России раскрыл, что сказал Сафонову после гола от Перу
14 ноября
1
Реакция Радимова на ничью России с Перу
14 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 