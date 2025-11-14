Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту

Сборная Аргентины на выезде победила Анголу в товарищеском матче со счетом 2:0. Встреча проходила в Луанде.

Нападающий гостей Лионель Месси забил гол на 82-й минуте, а также ассистировал Лаутаро Мартинесу в эпизоде с первым голом на 43-й минуте.

В другой встрече Узбекистан со счетом 2:0 обыграл Египет. Матч прошел в рамках международного турнира в Эль-Айне в ОАЭ.

Дублем у узбекистанской команды отметился экс-полузащитник «Спартака», «Урала» и «Уфы» Остон Урунов. Он отличился на 4-й и 43-й минутах.