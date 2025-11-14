Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту

Сборная Аргентины на выезде победила Анголу в товарищеском матче со счетом 2:0. Встреча проходила в Луанде.
Нападающий гостей Лионель Месси забил гол на 82-й минуте, а также ассистировал Лаутаро Мартинесу в эпизоде с первым голом на 43-й минуте.
Товарищеские матчи. Сборные.
Ангола - Аргентина - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Л. Мартинес, 43; 0:2 - Л. Месси, 82.
В другой встрече Узбекистан со счетом 2:0 обыграл Египет. Матч прошел в рамках международного турнира в Эль-Айне в ОАЭ.
Дублем у узбекистанской команды отметился экс-полузащитник «Спартака», «Урала» и «Уфы» Остон Урунов. Он отличился на 4-й и 43-й минутах.
Узбекистан - Египет - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - О. Урунов, 4; 2:0 - О. Урунов, 43.
Источник: «Бомбардир»