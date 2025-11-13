179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Камбоджи Ват Чамроен заявил о готовности футбольной сборной его страны встретиться с Россией.

«Мы бы хотели провести товарищескую игру с Россией. Футбол – популярный вид спорта везде, в том числе в Камбодже. Если у нас будет возможность провести товарищеский матч с россиянами, это будет прекрасно.

Ждем, когда у нас появится возможность провести футбольный матч. Мы готовы сыграть в России. Готовы и пригласить сборную России приехать в Камбоджу, чтобы также провести матч у нас. Это будет лучше», – сказал Чамроен.