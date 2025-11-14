Реакция Радимова на ничью России с Перу

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов оценил результат товарищеского матча национальной команды с Перу (1:1).

«Ничего криминального не произошло. В составе сборной Перу было много дебютантов, им нужно было что‑то доказывать. Показали характер, не сломались. В целом можно сказать, что сборная России играла неплохо. Были моменты, когда нужно было забивать мяч. Огромный минус в том, что мы не играем официальные матчи», – сказал Радимов.