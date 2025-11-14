Реакция Радимова на ничью России с Перу

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов оценил результат товарищеского матча национальной команды с Перу (1:1).
«Ничего криминального не произошло. В составе сборной Перу было много дебютантов, им нужно было что‑то доказывать. Показали характер, не сломались. В целом можно сказать, что сборная России играла неплохо. Были моменты, когда нужно было забивать мяч. Огромный минус в том, что мы не играем официальные матчи», – сказал Радимов.
- Гол у России забил Александр Головин на 18-й минуте. Команду Перу отыгралась на 82-й благодаря голу Алекса Валеры.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»