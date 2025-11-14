Тренер сборной России раскрыл, что сказал Сафонову после гола от Перу

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал гол, пропущенный голкипером Матвеем Сафоновым в матче с Перу (1:1).

«Ошибки делятся на две части: есть технический брак, он встречается очень редко, чаще всего это неправильные решения. Этот момент стоит особняком, потому что там не было ни того, ни другого.

Трудно предсказать, в какой момент у тебя опорная нога поедет. Центр тяжести тоже смещается. Это случилось в тот момент, когда Сафонов должен был толкаться за мячом. Такие ситуации предсказать очень сложно.

Я сначала пересмотрел этот эпизод. Было четко видно, что Сафонов начал готовиться прыгать и нога пошла назад. Сказал Матвею, что он толкнулся с опозданием и не так сильно, как мог бы», – сказал Кафанов.